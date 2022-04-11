РоSSийская пропаганда работает эффективнее, чем роSSийские Вооруженные Силы. Очередной фейк, распространяющийся на территории страны-агрессора РоSSии, касается якобы распятого и сожженного сироты Никиты – "защитника" мирных в так называемой "ДНР".

О хитовом бестселлере кремлевской машины пропаганды написал военный блогер Анатолий Штирлиц, информирует Апостроф .

В последние дни начал приобретать популярность фейк, что якобы украинские военные распяли и сожгли заживо сироту Никиту, воевавшему на стороне террористического квазигосударственного образования "ДНР".

Главным месседжем фейка стало "за него некому молиться". Это типичная манипуляция, которая должна вызвать сочувствие "неравнодушных" людей, дискредитировав Вооруженные Силы Украины в глазах населения РФ .

Напомним, что в 2014 году на пропагандистском роSSийском ТВ появился сюжет о "распятом мальчике" на центральной площади Славянска, с которого якобы поиздевались украинские военные. Никаких подтверждений эта история, конечно, не имела, однако получила широкий резонанс в РоSSии.