В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото

РоSSийская пропаганда работает эффективнее, чем роSSийские Вооруженные Силы. Очередной фейк, распространяющийся на территории страны-агрессора РоSSии, касается якобы распятого и сожженного сироты Никиты – "защитника" мирных в так называемой "ДНР".

О хитовом бестселлере кремлевской машины пропаганды написал военный блогер Анатолий Штирлиц, информирует Апостроф.

В последние дни начал приобретать популярность фейк, что якобы украинские военные распяли и сожгли заживо сироту Никиту, воевавшему на стороне террористического квазигосударственного образования "ДНР".

Главным месседжем фейка стало "за него некому молиться". Это типичная манипуляция, которая должна вызвать сочувствие "неравнодушных" людей, дискредитировав Вооруженные Силы Украины в глазах населения РФ.

Напомним, что в 2014 году на пропагандистском роSSийском ТВ появился сюжет о "распятом мальчике" на центральной площади Славянска, с которого якобы поиздевались украинские военные. Никаких подтверждений эта история, конечно, не имела, однако получила широкий резонанс в РоSSии.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
"Прилегли отдохнуть": бойцы "Азова" показали фото массовых потерь у оккупантов"Прилегли отдохнуть": бойцы "Азова" показали фото массовых потерь у оккупантов
ВСУ красиво разнесли на куски военную технику оккупантов: фото и видеоВСУ красиво разнесли на куски военную технику оккупантов: фото и видео
Шестеро мужчин попытались незаконно сбежать в Молдову: фото "героев"Шестеро мужчин попытались незаконно сбежать в Молдову: фото "героев"
Финляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – МаринФинляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – Марин
WP: От победы Украины в войне зависит выживание культуры РоSSииWP: От победы Украины в войне зависит выживание культуры РоSSии
"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине
Оккупанты сожгли в Ирпене тысячи Библий: сети шокировало фотоОккупанты сожгли в Ирпене тысячи Библий: сети шокировало фото
Премия Дарвина: оккупанты похитили источники излучения из лаборатории ЧАЭС (фото)Премия Дарвина: оккупанты похитили источники излучения из лаборатории ЧАЭС (фото)
Друг путина Берлускони осудил зверства в Буче и вторжение РоSSии в Украину в целомДруг путина Берлускони осудил зверства в Буче и вторжение РоSSии в Украину в целом
В Киеве задержали гражданку РоSSии, передававшую видео перемещения военной техники ВСУВ Киеве задержали гражданку РоSSии, передававшую видео перемещения военной техники ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости