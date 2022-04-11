Мощный взрыв в Николаеве: один человек ранен

В результате взрыва в Николаеве, прогремевшего в воскресенье вечером, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram .

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва", - заявил Ким.

Также глава ОВА отметил, что в качестве дополнительных мер в Николаеве проверили воздух.

Чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все в рамках нормы”, – добавил он.