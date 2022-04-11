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2022-04-11
Мощный взрыв в Николаеве: один человек ранен
На всякий случай в городе проверили воздух.
© Facebook / Николаевская ОГА
В результате взрыва в Николаеве, прогремевшего в воскресенье вечером, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем
"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва", - заявил Ким.
Также глава ОВА отметил, что в качестве дополнительных мер в Николаеве проверили воздух.
Чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все в рамках нормы”, – добавил он.
Таисия Ястремская, ZN.ua