Мощный взрыв в Николаеве: один человек ранен

На всякий случай в городе проверили воздух.

Мощный взрыв в Николаеве: один человек ранен
© Facebook / Николаевская ОГА

В результате взрыва в Николаеве, прогремевшего в воскресенье вечером, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва", - заявил Ким.

Также глава ОВА отметил, что в качестве дополнительных мер в Николаеве проверили воздух.

Чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все в рамках нормы”, – добавил он.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов": Зеленский выступил на церемонии Grammy"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов": Зеленский выступил на церемонии Grammy
Блок рекламы


Похожие новости
Жители Николаева сообщают, что слышали звук взрыва (обновлено)Жители Николаева сообщают, что слышали звук взрыва (обновлено)
Жертвами русских нацистов под Киевом стали более 1200 человек: озвучена страшная статистикаЖертвами русских нацистов под Киевом стали более 1200 человек: озвучена страшная статистика
В результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек, среди которых пятеро детейВ результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек, среди которых пятеро детей
В Угледаре в результате артобстрела погиб по меньшей мере один человек, - КириленкоВ Угледаре в результате артобстрела погиб по меньшей мере один человек, - Кириленко
РоSSийские военные продолжают использовать самодельную взрывчатку в Украине, – разведка ВеликобританииРоSSийские военные продолжают использовать самодельную взрывчатку в Украине, – разведка Великобритании
Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человекИз-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек
РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолетаРоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
Из Луганской области эвакуировано около 600 человекИз Луганской области эвакуировано около 600 человек
Сегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человекСегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человек
В Черноморске под Одессой раздался взрывВ Черноморске под Одессой раздался взрыв
Последние новости
Подгружаем последние новости