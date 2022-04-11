РоSSия может попытаться наступать на Днепр – The New York

Представители Пентагона предполагают, что роSSийские войска из Харьковской области пойдут в нескольких направлениях.

РоSSия может попытаться совершить большую наступательную операцию из-под Изюма на Днепр.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Такой прогноз представители оборонного ведомства США сделали из-за масштабного скопления роSSийских войск в Харьковской области. В частности, на спутниковых снимках зафиксировали 13-километровую колонну роSSийской техники вблизи поселка Большой Бурлук к востоку от Харькова.

В пятницу представитель Пентагона на брифинге для медиа предположил, что роSSийские войска, сконцентрированные в Харьковской области, будут пытаться атаковать юг и юго-восток, чтобы глубже продвинуться на Донбасс.

Однако уже в воскресенье американские чиновники изменили прогноз и начали говорить, что сосредоточение войск в Изюме нужно РоSSии для того, чтобы напасть не только на стратегически важные города Донбасса, но и на Днепр. Расстояние между Изюмом и Днепром – около 170 км.

Напомним, 10 апреля роSSийские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре они атаковали аэропорт.