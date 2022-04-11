Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины

Среди них – десять полицейских.

Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 18 защитников Украины. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении к украинцам.

"Несколько минут назад, готовясь к записи этого обращения, я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 защитников Украины. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связных Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских", - сказал президент.

Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил за работу украинских медийщиков и медийниц.

"Благодарю всех, кто обеспечивает нам победу в информационном противостоянии. Всем журналистам, всем журналисткам, редакторам, редакторкам, информационному марафону «Единые новости», всем нашим сайтам, всем медийщикам, которые не дают роSSийской пропаганде победить", - отметил президент.

Напомним, что РФ пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Для этого перегруппируют, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения оккупационных войск.

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