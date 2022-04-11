Жители Николаева сообщают, что слышали звук взрыва (обновлено)

Есть раненый.

Жители Николаева сообщают, что слышали звук взрыва (обновлено)
Фото: Энергоатом

Местные жители Николаева сообщают, что услышали звук взрыва в городе. Пока людей просят оставаться в укрытиях.

Обновление. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что после взрыва есть раненый.

"Пока от разбитого стекла после большого взрыва ранен охранник. Уточняем, сработала ли система ПВО или все-таки долетело", - написал Виталий Ким.

Кроме того, Виталий Ким добавил, что пожар в лесу, произошедший в результате взрыва, ликвидирован.

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