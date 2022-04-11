РоSSийские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства", - Зеленский

Президент Украины подчеркнул – несмотря на то, что РоSSия может использовать против Украины еще больше ракет и бомб, украинские защитники готовятся к этому и будут отвечать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с вечерним обращением к украинскому народу. Он отметил, что на следующей неделе роSSийские войска перейдут к более масштабным действиям на востоке Украины. Тем не менее, украинские защитники готовятся к этому и будут отвечать.

"РоSSийские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", - подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский еще раз обратился к представителям власти других стран. Он отметил, что готов принимать лидеров других государств в Киеве , привлекать новые ресурсы для помощи Украине и обсуждать следующие пакеты санкций против РоSSии.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что в двенадцатую годовщину авиакатастрофы под Смоленском солидарен с народом Польши .

"Сегодня - двенадцатая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, которая унесла жизни Президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими в противодействии роSSийской агрессии", - подчеркнул президент.

Напомним, что Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами, главой Офиса президента и руководителями силовых ведомств и СНБО. Речь шла о материально-техническом обеспечении сил безопасности и обороны и их готовности к выполнению текущих боевых задач.