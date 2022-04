Храбрость и мастерство украинских воинов впечатляет – Глава Пентагона

Во время общения с военнослужащими из Украины на фоне новой, острой фазы роSSийской вооруженной агрессии, Министр обороны США Ллойд Остин выразил восхищение несокрушимостью нашего войска. Соответствующий пост также появился на его твиттер-странице.

"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают", - отметил Остин 10 апреля.