Храбрость и мастерство украинских воинов впечатляет – Глава Пентагона

Во время общения с военнослужащими из Украины на фоне новой, острой фазы роSSийской вооруженной агрессии, Министр обороны США Ллойд Остин выразил восхищение несокрушимостью нашего войска. Соответствующий пост также появился на его твиттер-странице.

"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают", - отметил Остин 10 апреля.

Этот бег, Я имею дело с выражением с украинскими трепами, в США , которые являются возвращением в Украину. Их bravery и skill amazing. Я способен clear the US will continue to provide them with the assistance they need. pic.twitter.com/6J8ys43v2O — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 10, 2022

А также за вчерашние сутки Воздушные силы сбили роSSийский самолет Су-34, пытавшийся атаковать Николаев, об этом сообщил в воскресенье днем советник главы МВД Антон Геращенко.

На момент нанесения удара на железнодорожной станции находились более 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации, россияне выпустили 2 ракеты. Кроме полусотни погибших, ранения получили 300 человек.