Храбрость и мастерство украинских воинов впечатляет – Глава Пентагона

Во время общения с военнослужащими из Украины на фоне новой, острой фазы роSSийской вооруженной агрессии, Министр обороны США Ллойд Остин выразил восхищение несокрушимостью нашего войска. Соответствующий пост также появился на его твиттер-странице.
"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США и сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают", - отметил Остин 10 апреля.
Этот бег, Я имею дело с выражением с украинскими трепами, в США, которые являются возвращением в Украину. Их bravery и skill amazing. Я способен clear the US will continue to provide them with the assistance they need. pic.twitter.com/6J8ys43v2O