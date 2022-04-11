США выступили против увеличения закупок Индией дешевой роSSийской нефти

В понедельник глава Белого дома поговорит с главой индийского кабинета Нарендрой Моди. Об этом сообщает " Голос Америки ".

"Президент Байден продолжит… консультации о последствиях жестокой войны РоSSии против Украины и смягчении ее дестабилизирующего влияния на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки", – заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом недавно посетивший Индию заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх сказал, что США не будут устанавливать для Индии "красный предел" по импорту энергоносителей из РоSSии, но не хотят видеть "резкого увеличения" закупок.

После вторжения РоSSии в Украину и объявленных санкций Запада против Москвы, Индия не смогла устоять перед большими скидками на роSSийскую нефть и закупила по меньшей мере 13 миллионов баррелей роSSийской сырой нефти. За весь прошлый год Индия купила 16 миллионов баррелей.

В последний раз разговаривавший с премьером Индии Моди в марте Байден заявил, что среди группы стран "четверки" лишь Индия заняла "недостаточно жесткую" позицию в связи с роSSийским вторжением в Украину.