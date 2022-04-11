Эксперт ECFR о выборах во Франции: «Грядет полная реконфигурация французской политики»

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого тура выборов опережает кандидата от правых Марин Ле Пен с отрывом в 5%.

Ближайшие две недели будут очень сложными для обоих кандидатов, которые не могли вести полноценную кампанию считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, глава филиала ECFR в Париже Тара Варма.

«Будут представлены две программные платформы с очень разными взглядами на европейскую и внешнюю политику и дальнейшими последствиями для европейского суверенитета, членства в НАТО, миграции», - отмечает эксперт.

Макрон озвучил несколько приоритетов своей внешней и внутренней политики в случае переизбрания президентом:

поддержка и развитие науки, технологий, армии, сельского хозяйства;

повышение уровня благосостояния граждан, образование, медицины, пенсий;

борьба с изменением климата, экологическое планирование.

секуляризм, борьба с исламским сепаратизмом.

«Страна, верящая в науку и разум. Сильная европейская страна, которая верит в союз демократий, гуманизм и дух Просвещения, говорит «нет» популистам и ксенофобам», - цитирует тезисы Макрона эксперт.

Марин Ле Пен подчеркнула, что выбор 24 апреля (второй тур выборов – ред.) будет за «обществом и цивилизацией». Она также представила часть программы, в основном внутренние приоритеты.

«Она заявила, что у нее сильны амбиции в сфере «демократии, экономики и экологии, социальных вопросов таких как покупательная способность, здравоохранение, жилье» и что она хочет объединить население Франции вокруг «народного национального проекта общей судьбы», - добавляет Варма.

Речь Ле Пен была ориентирована на левую часть электората, она бросает вызов Макрону по тем вопросам, которые оказались сложными для него, особенно на фоне движения «Желтых жилетов».

Республиканцы (5%) и социалисты с 4,8% и 1,8% не смогли преодолеть барьер в 5% для возмещения расходов на избирательную кампанию.

«Грядет полная реконфигурация французской политики. Она началась в 2017 году, но теперь будет завершена», - считает эксперт.

«Республиканский фронт» против ультраправых, похоже, реанимировался, считает Варма. Практически все кандидаты призвали избирателей во втором туре голосовать либо за Макрона, либо против Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон призвал избирателей «не отдавать ни одного голоса Марин Ле Пен». Голосовать за Ле Пен избирателей просили только правоголлисты Эрик Земмур и Николя Дюпон-Эньян.