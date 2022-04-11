Киев каждый день принимает друзей из-за границы, однако не все визиты публичны, – Данилов

В столице Украины побывал один из бывших министров обороны США.

Многие представители государств-партнеров посещают Киев , однако не все визиты публичны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона UA, повідомляє РБК-Україна.

«Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я, действительно, могу вам это подтвердить», – сказал он.

Секретарь СНБО привел пример визита одного из бывших министров обороны Соединенных Штатов. С ним провели консультации по военным действиям против РоSSии.