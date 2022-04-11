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2022-04-11
Киев каждый день принимает друзей из-за границы, однако не все визиты публичны, – Данилов
В столице Украины побывал один из бывших министров обороны США.
Фото: Скриншот видео
Многие представители государств-партнеров посещают Киев, однако не все визиты публичны.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона UA, повідомляє РБК-Україна.
«Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я, действительно, могу вам это подтвердить», – сказал он.
Секретарь СНБО привел пример визита одного из бывших министров обороны Соединенных Штатов. С ним провели консультации по военным действиям против РоSSии.
Напомним, вчера с визитом в Киеве побывал премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Негаммер.