В непризнанном регионе россияне уже начали вербовку.

Из-за потерь роSSийские вооруженные силы пытаются пополниться за счет личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Эти данные разведки сообщили в официальном Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Усилия по созданию большей боевой силы также включают попытки вербовки из непризнанного Приднестровского региона Молдовы", – отметили в сообщении.

Напомним, в апреле ВСУ сообщили, что на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема роSSийских самолетов. Вооруженные силы предупредили, если РоSSийская Федерация намерена перебросить свои военные самолеты на территорию Приднестровья (самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики), воздушные цели будет сбивать украинское ПВО.