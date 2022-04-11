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2022-04-11
Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны
Большинство искателей убежища выехали в Польшу.
Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули Украину из-за войны. Об этом свидетельствуют обновленные данные ООН, передает The New York Times.
Как сообщает издание, большинство украинцев выехало в соседнюю Польшу – это более 2,5 миллионов человек. Кроме того, украинцы выезжали в Румынию, Венгрию и Молдову.
Напомним, что нападение РоSSии на Украину заставило более половины детей страны покинуть свои дома. Агентство ООН по делам детей назвало это одним из наибольших перемещений детей со времени Второй мировой войны.