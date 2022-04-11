Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны

Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули Украину из-за войны. Об этом свидетельствуют обновленные данные ООН , передает The New York Times.

Как сообщает издание, большинство украинцев выехало в соседнюю Польшу – это более 2,5 миллионов человек. Кроме того, украинцы выезжали в Румынию, Венгрию и Молдову.