Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны

Большинство искателей убежища выехали в Польшу.

Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны

Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули Украину из-за войны. Об этом свидетельствуют обновленные данные ООН, передает The New York Times.

Как сообщает издание, большинство украинцев выехало в соседнюю Польшу – это более 2,5 миллионов человек. Кроме того, украинцы выезжали в Румынию, Венгрию и Молдову.

Напомним, что нападение РоSSии на Украину заставило более половины детей страны покинуть свои дома. Агентство ООН по делам детей назвало это одним из наибольших перемещений детей со времени Второй мировой войны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Турция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольствоТурция ждет проведения расследования преступлений РоSSии в Буче и Ирпене – посольство
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов": Зеленский выступил на церемонии Grammy"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов": Зеленский выступил на церемонии Grammy
Блок рекламы


Похожие новости
Жертвами русских нацистов под Киевом стали более 1200 человек: озвучена страшная статистикаЖертвами русских нацистов под Киевом стали более 1200 человек: озвучена страшная статистика
Оккупанты хотели устроить "сафари" на украинцев, а вместо этого сидят в плену: "Вас заставляют сюда ехать"Оккупанты хотели устроить "сафари" на украинцев, а вместо этого сидят в плену: "Вас заставляют сюда ехать"
В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак за неделюВ Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак за неделю
В течение 10 апреля россияне выпустили по Днепропетровщине более десяти ракет.В течение 10 апреля россияне выпустили по Днепропетровщине более десяти ракет.
Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – ДаниловДесятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов
В Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцевВ Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцев
Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человекИз-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек
РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолетаРоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны
Определят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на ДонбассОпределят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на Донбасс
Последние новости
Подгружаем последние новости