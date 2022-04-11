Новостей.COM ⇒
2022-04-11
Когда мир игнорирует «монстров», они считают, что мир должен адаптироваться под них.
© Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешнего нападения РоSSии можно было бы избежать, если бы россияне боролись с собственным преступным режимом, а мир не закрывал глаз на его рост.
«Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь. Обеспечиваем максимальное внимание мира к нашим потребностям. Влияем на глобальную дискуссию. Предлагаем и продвигаем новые санкции против РоSSии», -
Ольга Чекис, ZN.ua