Когда мир игнорирует «монстров», они считают, что мир должен адаптироваться под них.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешнего нападения РоSSии можно было бы избежать, если бы россияне боролись с собственным преступным режимом, а мир не закрывал глаз на его рост.

«Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь. Обеспечиваем максимальное внимание мира к нашим потребностям. Влияем на глобальную дискуссию. Предлагаем и продвигаем новые санкции против РоSSии», - подчеркнул он, обращаясь к украинцам по итогам 46-х суток войны.