Ночью над Днепропетровщиной сбили два вражеских беспилотника

В Днепропетровской области этой ночью сбили два вражеских беспилотника.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!" – написал он.

Напомним, за минувшие сутки сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской области почти каждый час. Враг ударил по объекту инфраструктуры в Днепре, по промышленному объекту и ферме в области. Пострадал один человек.

7 апреля городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться из города женщинам, детям и старикам. А также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и критической инфраструктуре.