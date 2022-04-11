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2022-04-11
Ночью над Днепропетровщиной сбили два вражеских беспилотника
РоSSияне продолжают нести потери.
Иллюстративное фото
Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины
В Днепропетровской области этой ночью сбили два вражеских беспилотника.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!" – написал он.
Напомним, за минувшие сутки сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской области почти каждый час. Враг ударил по объекту инфраструктуры в Днепре, по промышленному объекту и ферме в области. Пострадал один человек.
7 апреля городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться из города женщинам, детям и старикам. А также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и критической инфраструктуре.