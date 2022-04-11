РоSSийские войска обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке (обновлено)

РоSSийские оккупанты в воскресенье утром обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, спасены два пожилых человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном подъезде дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания роSSийского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже... Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", - сообщил он.

Обновление. В сводке от ОВА по состоянию на 8 утра сообщили, что при обстреле Северодонецка один человек погиб, четверо ранены.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.