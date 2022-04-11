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2022-04-11
Священники Московского патриархата требуют церковного трибунала для патриарха Кирилла
Кирилл благословил войну против Украины.
© РПЦ (Московский патриархат)
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Совместное заявление за подписью 93 священников обнародовал протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в
Они требуют международного церковного трибунала для патриарха Кирилла.
"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну РоSSии против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла", - говорится в иске.
Таисия Ястремская, ZN.ua