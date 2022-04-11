Жертвами русских нацистов под Киевом стали более 1200 человек: озвучена страшная статистика

От рук роSSийских оккупантов только в Киевской области погибли 1222 мирных жителей.

Об этом идет речь в публикации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, информирует Апостроф .

Генштаб ссылается на слова генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, озвучившей такие цифры в комментарии британскому телеканалу Sky News.

"Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины - это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - процитировал Генштаб прокурора.

Как известно, роSSийские оккупанты перед уходом из Киевской области расстреливали мирных жителей - тела многих из них со связанными сзади руками были сброшены в братские могилы.