В результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек, среди которых пятеро детей

Еще 114 человек ранены.

В результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек. Среди погибших – пятеро детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОДА Павел Кириленко.

"57 погибших, 114 раненых. Среди погибших - 5 детей. Столько жертв уже собрала роSSийская "Точка-У" на железнодорожном вокзале Краматорска", - сообщил Кириленко.

Напомним, что восьмого апреля РоSSия ударила ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На обломках ракеты была видна надпись на русском "За детей".

По словам городского головы Краматорска Александра Гончаренко, на момент атаки на вокзале было около 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации.

В данный момент вокзал приостановил роботу. Эвакуация жителей Донецкой области идет из Славянска, Покровска и Новозолотаровки.