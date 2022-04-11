Выборы президента Франции: за кого голосовали в первом туре

Во Франции прошел первый тур выборов президента, на которых лидирует нынешний глава государства Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает телеканал BFM TV, информирует Апостроф.

По данным экзит-поллов, Макрон набрал 28,6% голосов и значительно опередил представительницу правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,6%), с которой он встретится во втором туре, запланированном на воскресенье, 23 апреля. Третье место – у кандидата от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона (20,5%).

Опросы общественного мнения стабильно показывали, что у нынешнего хозяина Елисейского дворца около 25% поддержки в первом туре. Скачок произошел в конце февраля, в начале роSSийского вторжения в Украину. В последние дни произошло замедление: опросы, проведенные перед выборами, давали Макрону в среднем около 29% голосов, что свидетельствовал барометр опросов ?lys?em?tre.

Меланшон уже призвал своих избирателей "не давать ни одного голоса Ле Пен". С его сторонниками будут проведены консультации, чтобы принять решение о порядке голосования во втором туре: воздержаться или проголосовать за Эммануэля Макрона.

А крайне правый политик, одиозный любитель Путина Эрик Земмур набрал 7,1% голосов, заняв четвертое место. Он призвал своих сторонников голосовать за Ле Пен.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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