Оккупанты хотели устроить "сафари" на украинцев, а вместо этого сидят в плену: "Вас заставляют сюда ехать"

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупант думал, что в плену с ним "сделают что-нибудь невероятное".

Как пишет Politeka.net, «Сафари на украинцев» – именно так роSSийские захватчики называют войну в нашей стране. СБУ показали в Телеграм-канале отрывок беседы с одним из роSSийских пленных оккупантов, который был крайне удивлен после «разрыва шаблонов».

На видео - роSSийский лейтенант, он думал, что в плену с ним «сделают что-нибудь невероятное: уши отрежут, пальцы». Но он не увидел здесь ни притеснений русского языка, ни жестокого обращения с россиянами.

Гуманное отношение украинцев к пленным – не единственное прозрение «воина». Теперь он рекомендует оккупантам оставаться дома, даже если это будет угрожать им тюрьмой.

«Соберитесь вместе, создавайте группу и попробуйте вместе дать отпор этим людям, которые вас сюда заставляют ехать» - говорит он.

Ирина Венедиктова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии для Sky News рассказала, сколько на текущий момент погибших украинцев обнаружили в Киевской области.

"На сегодняшнее утро у нас 1222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, – это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - сказала в эфире Венедиктова.


Дарина Силина, politeka.net

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