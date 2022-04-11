?В Угледаре в результате артобстрела погиб по меньшей мере один человек, - Кириленко

А в Покровске от взрыва вражеского боеприпаса получил ранение пожилой человек.

В Угледаре в результате артиллерийского обстрела роSSийских оккупационных войск погиб по меньшей мере один человек, также повреждены 4 многоквартирных дома.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня наибольший ущерб они нанесли на Угледарском, Марьинском, Авдеевском направлениях. В Марьинке и Авдеевке в результате вражеского огня разрушены частные жилые дома, в Красногоровке — одно из образовательных учреждений. В Покровске от взрыва боеприпаса ранения получил пожилой человек", - отметил Кириленко.

По его словам, захватчики продолжают стрелять по гражданским.

"Каждое их преступление тщательно документируем", – подчеркнул руководитель Донецкой ОВА.

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что ожидаются попытки врага прорвать оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

Заместитель командира полка "Азов" рассказал об обороне Мариуполя. По его словам, бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь роSSийским оккупантам, но нуждаются во внимании и помощи.