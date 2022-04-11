В Беларуси обеспокоены, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал западные санкции "экономическим геноцидом" и выразил опасение, что они могут уничтожить целый ряд ключевых для экономики страны отраслей. Об этом Червяков заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он также считает, что белорусская продукция, поступающая на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет "достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству".