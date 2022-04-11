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2022-04-11
В Беларуси обеспокоены, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики
Министр экономики Беларуси уже назвал санкции "экономическим геноцидом", информирует
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Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал западные санкции "экономическим геноцидом" и выразил опасение, что они могут уничтожить целый ряд ключевых для экономики страны отраслей. Об этом Червяков заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он также считает, что белорусская продукция, поступающая на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет "достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству".
Таисия Ястремская, ZN.ua