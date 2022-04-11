Новостей.COM ⇒
2022-04-11
В оккупированном Крыму торгуют украденными в Украине авто и техникой - Джемилев
Возле крымских рынков – грузовики с подержанными холодильниками, телефонами, айфонами и телевизорами.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В оккупированном Крыму роSSийские мародеры продают угнанные в Украине автомобили и бытовую технику. Об этом во время телемарафона сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Общественное. Крым.
"В Крым поступает на продажу очень много авто с украинскими номерами. Кроме того, у рынков - грузовики с бывшими в употреблении холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Цены очень занижены", - отметил Джемилев.
Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что разграбленная оккупантами в Мелитополе сельскохозяйственная техника находится в оккупированном Крыму и Чечне.