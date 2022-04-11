В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак за неделю

Только за сутки 10 апреля защитники уничтожили восемь артиллерийских систем противника.

В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили более пятидесяти роSSийских атак. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил.

"Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов" , – говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток, 10 апреля, украинские защитники уничтожили восемь артиллерийских систем противника, пять танков, восемь единиц бронированной техники и шесть военных автомобилей.

Напомним, что общие боевые потери россиян с 24 февраля составляют около 19 300 человек, 722 танка и 1911 боевых бронированных машин.