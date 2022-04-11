В течение 10 апреля россияне выпустили по Днепропетровщине более десяти ракет.

Погиб один человек.

В течение 10 апреля россияне выпустили по Днепропетровщине более десяти ракет.
Фото: facebook.com/PvkZahid

В течение 10 апреля роSSийские военные выпустили по Днепропетровщине более десяти ракет. Об этом сообщает Общественное. Днепр, ссылаясь на главу облсовета Николая Лукашука.

Он отметил, что одну ракету удалось сбить. Кроме того, украинские защитники сбили один вражеский беспилотник.

“Захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что на Херсонщине, в 50 км от Зеленодольска. По всей вероятности, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области”, - сообщил Лукашук.

В результате роSSийских обстрелов области погиб один человек. Лукашук также добавил, что на территории Днепропетровской области нет роSSийских войск.

Напомним, что в Угледаре вследствие артиллерийского обстрела роSSийских оккупационных войск погиб как минимум один человек, также повреждены 4 многоквартирные дома.

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