Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов

Олигархи, бывшие и действующие депутаты и киевский застройщики «осели» в Монако и под Варшавой, информирует ZN.ua.

Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов
© Facebook/СНБО Украины

С начала полномасштабного роSSийского вторжения из Украины незаконно выехали некоторые бизнесмены и политики, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, в Киеве знают об их местоположении, тем более, что речь идет о небольшом количестве людей – десятках, а не сотнях.

«Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. У нас есть понимание по определенным лицам, особенно тем, кто были, например, киевскими застройщиками (как депутат от «ОПЗЖ» Вадим Столар – ред.)», - подчеркнул он, выступая в эфире национального телемарафона.

Выехавшие из Украины находятся в Монако, поселение богатых украинцев есть и под Варшавой.

«Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не собираются возвращаться. Мы понимаем, где они находятся, как они потом будут возвращаться, и как они будут смотреть в глаза, и какая будет потом ответственность», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он напомнил, что в парламент внесен проект закона, предусматривающий наказание за отсутствие в Украине во время войны. И призвал всех граждан Украины призывного возраста (18-60 лет – ред.), вернуться назад.


Ольга Чекис, ZN.ua

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