Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов во Франции – экзит-пол

Действующий президент Франции и центрист Эммануэль Макрон, а также и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов. О предварительных результатах первого тура сообщает телеканал BFMTV.

Согласно подсчетам телеканала, Макрон получает в первом туре 28,5% голосов, Ле Пен – 24,2%. Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, набравший 20,2%. Никто из других кандидатов не смог преодолеть рубеж в 10%.

Предполагаем, что на днях президент Макрон заявил, что видит четкие признаки военных преступлений, совершенных роSSийскими военными против мирных жителей в городе Буча.

Ле Пен в декабре прошлого года заявила, что Украина входит в сферу интересов РоSSии, а на вопрос о том, имеет ли страна право вступить в НАТО, ответила, что сегодня Альянс не может принимать в свои ряды новых участников.