За 46 дней вторжения РФ в Украине погибли почти 1800 мирных жителей

Среди погибших – 142 ребенка.

За 46 дней вторжения РФ в Украине погибли почти 1800 мирных жителей
© Алексей Кулеба/Facebook

С начала полномасштабного военного вторжения русской армии на территорию Украины погибли 1793 мирных жителя. Об этом сообщается в отчете на сайте ООН.

Среди погибших также 142 ребенка. Также 2439 человек, в том числе 229 детей, получили ранения.

На территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной на момент начала войны, погибли 642 человека, 1238 получили ранения. На территориях, контролируемых квазиреспубликами ДНР и ЛНР, погиб 71 человек, еще 275 получили ранения.

В других регионах Украины погиб 1151 человек, 1201 человек получил ранения.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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