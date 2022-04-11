За 46 дней вторжения РФ в Украине погибли почти 1800 мирных жителей

С начала полномасштабного военного вторжения русской армии на территорию Украины погибли 1793 мирных жителя. Об этом сообщается в отчете на сайте ООН .

Среди погибших также 142 ребенка. Также 2439 человек, в том числе 229 детей, получили ранения.

На территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной на момент начала войны, погибли 642 человека, 1238 получили ранения. На территориях, контролируемых квазиреспубликами ДНР и ЛНР, погиб 71 человек, еще 275 получили ранения.

В других регионах Украины погиб 1151 человек, 1201 человек получил ранения.