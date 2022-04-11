"Кадыровские щенки": украинские защитники похвастались трофеями, которые захватили у "тик-ток" войск

Украинские защитники показали трофеи, которые захватили у кадыровских "тик-ток" войск.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Пока украинцы отбивают атаки врага, некоторые подразделения россиян только и делают, что снимают видео, где стреляют по пустым зданиям, за что были прозваны "тик-ток" войсками Кадырова. Украинские защитники показали, какую технику удалось захватить у данного спецотряда, передает канал "Оперативный ВСУ".

"Отжатая у кадыровских тик-токеров техника еще послужит нашим защитникам", - написано было в публикации.

"Когда к нам приезжают русские тигры, а бегут кадыровские щенки домой, они оставляют нам вот такие вот трофеи, которые мы прекрасно моем", - сказал украинский защитник.