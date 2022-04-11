Украинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видео

Украинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видео

На видео зафиксировано первое боевое применение ПЗРК Starstreak в боевых условиях.

Подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили еще один роSSийский БПЛА "Орлан-10". Об этом сообщается на странице ВСУ в Телеграм-канале.

Так, по данным Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, на Харьковщине подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины по ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной роSSийский БПЛА Орлан-10.

Также на странице отмечается, что это уже второй сбитый авиационный комплекс Орлан-10 оккупантов, первый БПЛА такого типа был сбит вчера на Луганщине.

На видео зафиксировано первое боевое применение ПЗРК Starstreak в боевых условиях именно подразделением Десантно-штурмовых войск.

Мы также писали, воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель, который пытался атаковать Николаев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.


Дарина Силина, politeka.net

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