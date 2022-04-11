В Волынскую область поступила гуманитарная помощь от Франции и Польши

Ее уже рассортировали и в дальнейшем должны отправить по заявкам, которые поступят в областную военную администрацию.

В Волынскую область поступила гуманитарная помощь от Франции и Польши
Фото: Telegram/Юрій Погуляйко

Волынь получила от Польши и Франции гуманитарную помощь.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram.

"Грузовик с медикаментами, медицинским оборудованием, одеждой, средствами гигиены и продуктами питания прибыл сегодня, 10 апреля 2022 года, в Волынскую область на один из складов областной военной администрации", - написал Погуляйко.

Сопровождали груз представители организации Rotary.

По словам главы Волыни, на складе помощь рассортировали, сформировали палеты и впоследствии отправят по заявкам, которые поступят в военную администрацию.

Напомним, на днях Латвия направила партию гуманитарной помощи в Украину.

Сегодня заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что гуманитарный хаб в Днепропетровской области направил на фронт более 100 тыс. пищевых наборов.

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