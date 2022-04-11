В Волынскую область поступила гуманитарная помощь от Франции и Польши
Ее уже рассортировали и в дальнейшем должны отправить по заявкам, которые поступят в областную военную администрацию.
Волынь получила от Польши и Франции гуманитарную помощь.
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram.
"Грузовик с медикаментами, медицинским оборудованием, одеждой, средствами гигиены и продуктами питания прибыл сегодня, 10 апреля 2022 года, в Волынскую область на один из складов областной военной администрации", - написал Погуляйко.
Сопровождали груз представители организации Rotary.
По словам главы Волыни, на складе помощь рассортировали, сформировали палеты и впоследствии отправят по заявкам, которые поступят в военную администрацию.
Напомним, на днях Латвия направила партию гуманитарной помощи в Украину.
Сегодня заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что гуманитарный хаб в Днепропетровской области направил на фронт более 100 тыс. пищевых наборов.