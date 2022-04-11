РоSSияне собрали в Луганской области около 60 тыс. оккупантов, - Гайдай

Наступление на Северодонецк может произойти со стороны Счастья.

РоSSияне собрали в Луганской области около 60 тыс. оккупантов, - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

В Рубежном Луганской области сегодня утром началось сражение.

Об этом говорится в заявлении главы Луганской ОГА Сергея Гайдая каналу "Белсат", которое обнародовано в Телеграме.

"Утром 10 апреля началось сражение в Рубежном. Противник обстреливает все подряд. Нет населенных пунктов, которые безопасны", - сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток совершить прорыв возле Попасной и Рубежного, но безуспешно, враг несет потери. Все атаки отбивают.

Гайдай уточнил, что наступление на Северодонецк может произойти со стороны оккупированного Счастья. Группировка россиян в Луганской области составляет около 60 тысяч.

Напомним, что роSSийские оккупанты в воскресенье утром обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке, спасены двое пожилых людей.

Противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь.

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