Десантники с Донбасса уничтожили "Стугной-П" три единицы вражеской техники

Военные обнародовали видео своей работы.

Десантники с Донбасса уничтожили "Стугной-П" три единицы вражеской техники
Фото: скрін відео

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ с помощью "Стугны-П" уничтожили технику роSSийских оккупантов.

Служба по связям с общественностью бригады обнародовала видео работы украинских воинов.

"На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П"... были уничтожены три единицы роSSийской бронетанковой техники", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на днях Минобороны сообщило, что в Харьковской области воины противотанкового подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два Ми-8 и два Ка-52 "Аллигатор" из противотанковых ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна-П".

Недавно проект "Украинский свидетель" опубликовал видео, где военные Вооруженных сил Украины на практике демонстрируют работу "Стугны".

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