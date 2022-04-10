"Пока мы там - Мариуполь будет украинским": заместитель командира полка "Азов" рассказал об обороне города

Святослав Паламарь рассказал, что, несмотря на заявления политиков о постоянной связи, с ними не связываются уже более двух недель.

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Фото: Полк "Азов"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь подчеркнул, что бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь роSSийским оккупантам, но они требуют внимания и помощи.

В своем видеообращении он рассказал, что, несмотря на заявления политиков о постоянной связи с защитниками города, с ними не связываются уже более двух недель.

"Много, кто сегодня говорит об обороне Мариуполя. О том, что мы сражаемся с превосходящими силами противника, что мы сдерживаем великую орду. Что мы не пускаем россиян дальше и тем самым сдерживаем всю роSSийскую армию. Все радуются, потому что орда не идет дальше. Но вы задумывались, как здесь находиться? О том, как сражаться в таких условиях? Что чувствуют защитники Мариуполя?", - говорит Паламарь.

"Это когда тебе пишут смс: "Как у тебя дела, друг?.." А ты 5 минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал 7 лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном", - добавил он.

Паламарь также рассказал о героических поступках "азовцев".

"Это когда отделение азовцев штурмует роту элитного спецназа... Это когда тяжелораненый собрат убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае... Это когда наши хирурги в бесчеловечных условиях проводят сверхсложные операции, ампутации. ... Когда маленькая хрупкая девочка бежит под "градами" и спасает жизнь людей... Это когда 19-летний мальчик скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники", - рассказал Паламарь.

Он также подчеркнул, что горожане, охраняемые "азовцами" от роSSийских оккупантов, находятся в ужасном положении.

"Когда девушки делают из того, что есть, суп, если можно его так назвать, но он тебе в рот не лезет, потому что за пару кварталов умирает голодный ребенок, а ты не можешь ему помочь. Это когда раненый в бою офицер кричит "Слава Украине!" и подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен... Это когда ребятам снятся крики тех детей, которые сгорели заживо", - добавил заместитель командира полка "Азов".

При этом Паламарь пообещал не сдавать город и подчеркнул, что пока в Мариуполе находится "Азов", Мариуполь будет оставаться украинским.

Напомним, ранее "Азов" показал видео из блокадного Мариуполя.

РоSSийские войска разрушили Мариуполь практически полностью. Враг контролирует часть города, имеет преимущество, но украинские защитники крепко держат оборону. В городе продолжаются уличные бои, к тому же его постоянно обстреливают с воздуха. Почти 130 тысяч жителей нуждаются в эвакуации, но РоSSия не дает разрешения на гуманитарный коридор и не дает доставить гуманитарную помощь.

Оккупационные войска устроили в городе "зачистку" и убивают мирных жителей прямо на улицах. Всех, кто любит Украину и не покорился оккупантам, россияне считают "нацистами".

После того, как доказательства массовых убийств мирных жителей в Буче шокировали весь мир, высшее руководство РоSSии приказало уничтожить все доказательства преступлений своей армии в Мариуполе. По оценке горсовета, жертвами россиян могли стать десятки тысяч мирных жителей. "Для заметания следов" россияне запустили в Мариуполе мобильные крематории.

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