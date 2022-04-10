РоSSия стягивает подразделения и технику, чтобы провести наступательную операцию на востоке Украины, - Генштаб

На Донецком направлении оккупанты переместили в район города Таганрог Ростовской области дивизион зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь".

РФ пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Для этого перегруппируют, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как говорится в сводке на 18.00 10 апреля, РоSSия перемещает батальонные тактические группы из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

"Не исключается наращивание противником усилий по направлению на Славянск, части сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – подчеркнули в Генеральном штабе.

На Донецком и Таврическом направлениях страна-агрессор сосредоточивает основные усилия, чтобы взять под контроль Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль Мариуполь.

"В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район города Таганрог Ростовской области", - отметили в Генштабе ВСУ.

Чтобы восстановить потери, роSSийское руководство перемещает на территорию Украины дополнительное вооружение и военную технику из Южного военного округа.

По данным украинского военного командования, ожидаются попытки врага прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

Между тем, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности роSSийских войск не отмечают.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, а также не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, также проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

На Южнобугском направлении росармия пыталась занять утраченные позиции в районе Осокоровки. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

"Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

На временно занятых украинских территориях оккупационные войска продолжают ущемлять права и свободы украинцев, грабят и убивают гражданских.