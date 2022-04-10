РФ использует сотрудничество с Западом в космосе для обеспечения ракетных войск технологиями

РоSSийская Федерация использует сотрудничество со странами Запада в сфере исследований космоса в целях обеспечения собственных Вооруженных Сил, в частности ракетных войск, высокотехнологической продукцией.

Об этом сообщает источник Guildhall в разведывательном сообществе, информирует Апостроф.

"С начала роSSийской агрессии ВС РФ нанесли сотни ракетных ударов по территории Украины, в частности по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Удары наносятся с больших расстояний с территории РоSSии и Беларуси с применением комплексов "Искандер-М", "Искандер-К, "Калибр", "Х-101", в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", - говорится в сообщении.

"Изучение сбитых украинскими системами ПВО ракет соответствующих комплексов показало, что значительная часть составляющих этих ракет производится в США и Германии и экспортируется в россию, якобы для мирного изучения космоса. Конечным потребителем этих комплектующих официально является "Роскосмос", - проинформировал источник.

В условиях санкций на экспорт технологий в РоSSию, спецслужбы РФ с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным проводят на Западе, в частности в США, специальную операцию по обходу санкций под прикрытием якобы необходимости продолжения сотрудничества в космосе. Целью операции является возобновление поставок технологической продукции в РФ для ее использования в производстве и ремонте ракетного вооружения в войне против Украины.

"В рамках спецоперации спецслужбы РФ, используя агентуру влияния в западных космических агентствах, пытаются убедить правительства в том, что наложенные на "Роскомос" санкции являются препятствием для международного космического сотрудничества и даже могут привести к падению Международной космической станции на одну из стран НАТО. Параллельно осуществляются попытки наладить закупку элементной базы для производства роSSийских ракетных вооружений через третьи страны", — сообщает источник.

14 марта 2022 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился с письмом к NASA, апеллируя к негативному влиянию санкций на безопасное сотрудничество в сфере космоса, в частности, на работу Международной космической станции (МКС). В NASA предоставили официальный ответ, сообщив, что примененные санкции позволяют продолжать сотрудничество для обеспечения непрерывной безопасной эксплуатации МКС.

"С этой целью (обеспечения безопасной эксплуатации МКС) NASA будет продолжать работу с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США, способствуя дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС, включая любое необходимое сотрудничество в рамках работы МКС с АО "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (РоSSия) и АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", — сообщили в NASA.

Представители украинских спецслужб обеспокоены ситуацией и предлагают ввести полное эмбарго стран Запада на любые формы сотрудничества с "Роскомсосом", усилить ответственность третьих стран за поставку технологий в РоSSию, в том числе технологий двойного назначения. Также представители украинских спецслужб сообщили, что считают необходимым ввести западные санкции против "Роскосмос" и персональные санкции против Рогозина за использование технологий двойного назначения в военных целях, конечным потребителем которых должен был быть "Роскосмос".


Иван Троянов, Апостроф

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