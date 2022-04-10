Во время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь Украине

В рамках благотворительного забега Run for Ukraine в парке Яркон в Тель-Авиве, который открывал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, удалось собрать 50 тыс. шекелей (1,45 млн. гривен) для помощи украинцам.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"На мероприятии зарегистрировались 580 человек. В забеге приняли участие не только семьи с детьми, пары и одиночные бегуны, но и целые рабочие коллективы hi-tech компаний Crazy Labs, Bluevein, Meron. Для тех, кто пришел поддержать участников забега, прошли занятия по йоге, конкурсы, розыгрыш оригинальных призов-лотов и мастер-классы для детей.

Организаторы забега предусмотрели маршруты 1,5, 3 или 5 км. В зависимости от физической подготовки бегуны могли преодолеть дистанцию бегом, легкой трусцой или спортивной ходьбой.

Благотворительный забег организовали Israeli Friends of Ukraine и Фонд "Шанс на жизнь" совместно с Посольством Украины в Израиле. Основными партнерами забега стали канадская организация ГОУ (Ukrainian Jewish Encounter), израильская хайтек компания Atera и адвокатский офис Herzog, Fox and Neeman.