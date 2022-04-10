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2022-04-10
"Прилегли отдохнуть": бойцы "Азова" показали фото массовых потерь у оккупантов
Бойцы полка "Азов", держащие оборону в окруженном Мариуполе, опубликовали новые фотографии уничтоженных роSSийских оккупантов, информирует
Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "АЗОВ - Мариуполь" в Telegram-канале.
"Азовцы" не уточняют, на каких именно позициях стояли россияне – на уже ранее занятых или, возможно, наступательных.
Сообщается только о факте ликвидации роSSийских захватчиков.
"Ты же хотел земли этой,
Так что теперь смешайся с ней", - отмечается в публикации.
Ксения Срибнянская, Апостроф