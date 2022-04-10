Сменив свое военное руководство, РоSSия будет демонстрировать то, "что мы уже видели в Украине", - Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью Fox News заявила – новое военное руководство в РФ продолжит демонстрировать то, "что мы уже видели в Украине". "И это то, чего мы ожидаем", – добавила Псаки.

Так в США отреагировали на назначение Путиным нового генерала, который будет руководить войной с Украиной.

Как передает CNN, генерал армии Александр Дворников, командующий Южным военным округом РоSSии, был назван командующим роSSийской военной кампанией в Украине после ряда неудач на поле боя и очевидного отсутствия координации между группами роSSийских войск на украинских территориях.

Псаки также назвала Дворникова ответственным за "зверства, которые мы видели в Сирии". Она подчеркнула, что США продолжают работать с украинскими властями, чтобы убедиться, что Украина имеет оружие и помощь, необходимую для успеха в войне с Россией .

"На этой неделе наш советник по национальной безопасности, наш секретарь и наш глава Объединенного комитета начальников штабов провели двухчасовой разговор со своими коллегами, чтобы подробно рассмотреть, что именно требовали украинцы, чего они хотели, если мы не сможем встретиться, что им нужно". Мы работаем с нашими союзниками и партнерами так же, как и с С-300 (передача Украине системы ПВО С-300 от Словакии – Ред.)", – сказала Псаки.

Напомним, 8 апреля Словакия официально подтвердила передачу Украине С-300 для противовоздушной обороны.