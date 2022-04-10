?В Киеве декоммунизировали и осовременили аллею городов-героев возле метро "Шулявская"

Таблички с названиями роSSийских и белорусских городов-героев заменили украинскими.

В Киеве возле метро Шулявская активисты заменили названия роSSийских и белорусских городов-героев современными украинскими, а также демонтировали советские символы.

Об этом стало известно из соцсетей.

Из прежних названий городов остались Киев , Севастополь, Керчь и Одесса. К ним добавились названия городов-героев: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

При этом названия городов Москва, Сталинград, Тула, Ленинград, Смоленск, НовороSSийск спилили. Также была убрана коммунистическая символика со стелы и танка Т-34, расположенного рядом.

Фото: Lytvynov Olexandr/Facebook

Фото: Lytvynov Olexandr/Facebook

Напомним, ранее глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский обратился к городскому голове столицы с инициативой переименовать 5 станций подземки.

“Наши люди укрываются на “Дружбы народов”, пока эта так называемая “дружба народов” убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – сказал он. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!" – добавил Брагинский.