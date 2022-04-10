Первый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правила
Попадюк считает, что Вашингтон с самого начала проводил неправильную политику по Украине и Восточной Европе в целом, информирует
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ожидая встречи с 41-м президентом США, разговаривал с помощником Белого дома по вопросам работы со СМИ. На украинском языке. Заместителю Госсекретаря Лоренсу Иглбергеру этого было достаточно.
«Я знаю, куда тебя отправить», – сказал он Роману Попадюку.
Так в 1992 году Попадюк, родившийся в Австрии в семье украинцев, позже иммигрировавших в США, стал первым послом США в Украине сразу после распада СССР. Этот опыт ставит его в отправительную точку отношений между странами, которые начались за три десятилетия до нынешних усилий помочь Киеву в борьбе против роSSийской агрессии. И он вынес строгий вердикт работе американского правительства за это время: "Думаю, мы делали все неправильно с самого начала".
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« Он сказал мне: «Любишь индейку? Тогда ты американец»», – с улыбкой вспомнил Попадюк.
Получив диплом магистра по международным отношениям и сдав экзамен во внешнеполитической службе, он получил неполитическую должность в Белом доме Рональда Рейгана. Пресс-секретарь Ларри Спикс сделал Попадюка своим заместителем по иностранным делам. Он занимал этот же пост, когда администрация Джорджа Буша отправила его в Киев.
Когда Берлинская стена рухнула в 1989 году, все дипломатическое внимание США было сосредоточено на РоSSии, чтобы помочь ей модернизировать свою экономику. А также на сотрудничестве в сфере безопасности с бывшим врагом времен Холодной войны. Бывшие советские республики, такие как Украина, не пользовались таким вниманием, – вспоминает Попадюк. Будучи послом, он инициировал обсуждение того, что теперь известно под названием Будапештский меморандум. По условиям этого документа Украина отказалась от огромного ядерного арсенала, оставшегося на ее территории после распада СССР, в обмен на гарантии безопасности от РоSSии, США и Великобритании. Украинская уступка была «меньшей, чем казалось», потому что РоSSия контролировала все пусковые коды для ядерного оружия. Но Попадюк говорит, что правительство в Киеве должно было получить большую экономическую и военную помощь от США.