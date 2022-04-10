Первый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правила

Первый президент Украины Леонид Кравчук, ожидая встречи с 41-м президентом США , разговаривал с помощником Белого дома по вопросам работы со СМИ . На украинском языке. Заместителю Госсекретаря Лоренсу Иглбергеру этого было достаточно.

«Я знаю, куда тебя отправить», – сказал он Роману Попадюку.

Так в 1992 году Попадюк, родившийся в Австрии в семье украинцев, позже иммигрировавших в США , стал первым послом США в Украине сразу после распада СССР . Этот опыт ставит его в отправительную точку отношений между странами, которые начались за три десятилетия до нынешних усилий помочь Киеву в борьбе против роSSийской агрессии. И он вынес строгий вердикт работе американского правительства за это время: "Думаю, мы делали все неправильно с самого начала".

Об этом пишет CNN , добавляя, что в этих словах нет партийного подтекста. Попадюк на протяжении своей карьеры не получал должности из-за партийной принадлежности. А его личная история носит очень американский дух. Семья будущего дипломата с помощью католической благотворительной организации поселилась в Бруклине после короткого периода, проведенного на ферме в Айове. В 1959 году, когда Попадюку было 9 лет, офицер по иммиграции вручил ему сертификат об американском гражданстве. Это произошло перед Днем благодарения.

« Он сказал мне: «Любишь индейку? Тогда ты американец»», – с улыбкой вспомнил Попадюк.

Получив диплом магистра по международным отношениям и сдав экзамен во внешнеполитической службе, он получил неполитическую должность в Белом доме Рональда Рейгана. Пресс-секретарь Ларри Спикс сделал Попадюка своим заместителем по иностранным делам. Он занимал этот же пост, когда администрация Джорджа Буша отправила его в Киев .