ВСУ красиво разнесли на куски военную технику оккупантов: фото и видео

Украинские военные продолжают наносить ощутимые удары по роSSийским оккупантам. На Донбассе очередному артналету подверглась техника врага.

Об этом 53-я отдельная мехбригада ВСУ им. князя Владимира Мономаха сообщает на своей странице в Fаcebook, информирует Апостроф .

Судя по опубликованным фото, вследствие детонации боекомплекта вражеским танкам буквально срывало башню.

Так, наши воины на Донбассе "охотились" на несколько единиц боевой техники: танки, БМП и МТ-ЛБ роSSийских оккупантов живописно разлетелись по украинскому полю. Некоторые единицы бронетехники отделались оторванными гусеницами.

Кроме бронетехники враг также понес потери в живой силе.