В Запорожской области роSSийская авиационная ракета Х-29 класса "воздух – земля" уничтожила туалет на огороде.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

"Русская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух - земля", которая предназначена для уничтожения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водоизмещением до 10 тыс. тонн и подводных лодок в надводном положении развалила экотуалет на огороде близ Гуляйполя", – говорится в сообщении.

Пресс-служба командования также обнародовала фото уничтоженного "важного инфраструктурного объекта".

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Напомним, Х-29 – советская высокоточная авиационная ракета класса "воздух – земля" малого радиуса действия. РоSSияне использовали ракеты Х-29Л при бомбардировке Сирии.

В 2017 году роSSийские военные в оккупированном Крыму случайно запустили управляемую ракету Х-29ТД. Об этом инциденте стало известно только сейчас благодаря судебному разбирательству.

Двое техников на военном аэродроме возле города Саки осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим происходил вылет истребителей Су-30СМ. В ходе работ произошла случайная сработка, в результате которой ракета, имеющая длину около 4 м и вес около 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив на пути аппаратуру и еще одну аналогичную ракету.