Если переговоры с РФ смогут предотвратить такие события, как были в Буче и Краматорске, нужно воспользоваться этим – Кулеба

Глава МИД Украины отметил, что очень трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают такие зверства, информирует ZN.ua.

Если переговоры с РФ смогут предотвратить такие события, как были в Буче и Краматорске, нужно воспользоваться этим – Кулеба
© https://mfa.gov.ua/

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если переговоры с Россией помогут предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске, то нужно воспользоваться такой возможностью.

"Чрезвычайно трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или ищут оправдания всем этим зверствам и военным преступлениям, которые нанесли Украине такой чудовищный ущерб. Но я понимаю одно: если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить по крайней мере, одно такое кровопролитие, как в Буче, или по крайней мере другое такое нападение, как на Краматорск, я должен воспользоваться такой возможностью", - заявил министр в интервью NBCnews.

Кулеба подчеркнул: "Что бы я ни чувствовал, если у меня есть возможность спасти человеческую жизнь, село, город от разрушения - я воспользуюсь этой возможностью".


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
На Донетчине и Луганщине украинские военные подбили роSSийский самолет Ил-22На Донетчине и Луганщине украинские военные подбили роSSийский самолет Ил-22
Блок рекламы


Похожие новости
США рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – СалливанСША рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – Салливан
Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в ДнепреОккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре
Сильные позиции Украины в Мариуполе окажут влияние на переговоры с РФ, - ЗеленскийСильные позиции Украины в Мариуполе окажут влияние на переговоры с РФ, - Зеленский
Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВАОккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВА
"Полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа": оккупанты нанесли новый удар по Северодонецку"Полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа": оккупанты нанесли новый удар по Северодонецку
Друг путина Берлускони осудил зверства в Буче и вторжение РоSSии в Украину в целомДруг путина Берлускони осудил зверства в Буче и вторжение РоSSии в Украину в целом
Урсула фон дер Ляйен: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в БучеУрсула фон дер Ляйен: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче
Были вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои домаБыли вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома
У Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивостиУ Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивости
В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"
Последние новости
Подгружаем последние новости