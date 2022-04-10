Если переговоры с РФ смогут предотвратить такие события, как были в Буче и Краматорске, нужно воспользоваться этим – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если переговоры с Россией помогут предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске, то нужно воспользоваться такой возможностью.

"Чрезвычайно трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или ищут оправдания всем этим зверствам и военным преступлениям, которые нанесли Украине такой чудовищный ущерб. Но я понимаю одно: если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить по крайней мере, одно такое кровопролитие, как в Буче, или по крайней мере другое такое нападение, как на Краматорск, я должен воспользоваться такой возможностью", - заявил министр в интервью NBCnews.

Кулеба подчеркнул: "Что бы я ни чувствовал, если у меня есть возможность спасти человеческую жизнь, село, город от разрушения - я воспользуюсь этой возможностью".