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2022-04-10
Шестеро мужчин попытались незаконно сбежать в Молдову: фото "героев"
В Одесской области задержали шесть мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдовы.
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По данным следствия, группа украинцев планировала попасть за границу в обход пунктов пропуска. Они ехали на автомобиле. Мужчин задержали пограничники.
Отныне подозреваемых в нарушении закона могут привлечь к административной ответственности. Также информацию о задержанных передадут в военкомат.
Алексей Ионов, politeka.net