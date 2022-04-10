Шестеро мужчин попытались незаконно сбежать в Молдову: фото "героев"

пограничник

В Одесской области задержали шесть мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

По данным следствия, группа украинцев планировала попасть за границу в обход пунктов пропуска. Они ехали на автомобиле. Мужчин задержали пограничники.

Отныне подозреваемых в нарушении закона могут привлечь к административной ответственности. Также информацию о задержанных передадут в военкомат.


Алексей Ионов, politeka.net

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