Шестеро мужчин попытались незаконно сбежать в Молдову: фото "героев"

В Одесской области задержали шесть мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

По данным следствия, группа украинцев планировала попасть за границу в обход пунктов пропуска. Они ехали на автомобиле. Мужчин задержали пограничники.

Отныне подозреваемых в нарушении закона могут привлечь к административной ответственности. Также информацию о задержанных передадут в военкомат.