Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру.

Об этом информирует Reuters.

"Сложите оружие!" - сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье перед десятками тысяч человек на площади Святого Петра.

По словам Франциска, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине.

"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боев, а для достижения мира путем реальных переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что близость переговоров с Путиным будет зависеть от того, насколько долго ВСУ будут удерживать свои позиции в Мариуполе.