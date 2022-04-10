РоSSийские военные продолжают использовать самодельную взрывчатку в Украине, – разведка Великобритании

Британские военные подтверждают также, что оккупант используют мирных людей как живой щит.

РоSSийские военные продолжают использовать самодельные взрывные устройства для увеличения количества жертв и ограничения передвижений украинцев. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

"РоSSийские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском ущерба для гражданского населения, в частности по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", – сообщили британские военные.

Они добавили, что на севере Украины, откуда оккупанты уже убрались, они оставили доказательства непропорционального нападения на гражданских, включая наличие массовых захоронений, использование заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры.

(2/3) Russia’s departure from northern Ukraine leaves evidence of the disproportionate targeting of non-combatants including the presence of mass graves, the fatal use of hostages as human shields, and mining of civilian infrastructure. — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 9, 2022

Напомним, в результате полномасштабной роSSийской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. РоSSийские военные минировали дороги, дома, машины и даже тела погибших украинцев.