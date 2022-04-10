РоSSийские военные продолжают использовать самодельную взрывчатку в Украине, – разведка Великобритании

Британские военные подтверждают также, что оккупант используют мирных людей как живой щит.

РоSSийские военные продолжают использовать самодельную взрывчатку в Украине, – разведка Великобритании
Иллюстративное фото минирования
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

РоSSийские военные продолжают использовать самодельные взрывные устройства для увеличения количества жертв и ограничения передвижений украинцев. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

"РоSSийские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском ущерба для гражданского населения, в частности по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", – сообщили британские военные.

Они добавили, что на севере Украины, откуда оккупанты уже убрались, они оставили доказательства непропорционального нападения на гражданских, включая наличие массовых захоронений, использование заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры.

(2/3) Russia’s departure from northern Ukraine leaves evidence of the disproportionate targeting of non-combatants including the presence of mass graves, the fatal use of hostages as human shields, and mining of civilian infrastructure.

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 9, 2022

Напомним, в результате полномасштабной роSSийской агрессии Украина стала страной, имеющей одну из самых больших по площади заминированных территорий в мире. РоSSийские военные минировали дороги, дома, машины и даже тела погибших украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Зеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с МосквойЗеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с Москвой
Генштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймалиГенштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймали
Блок рекламы


Похожие новости
Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в УкраинеПапа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине
США рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – СалливанСША рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – Салливан
Новый командующий роSSийскими силами в Украине увеличит террор мирного населения - СалливанНовый командующий роSSийскими силами в Украине увеличит террор мирного населения - Салливан
РоSSийские оккупанты снова разогнали мирный митинг в ХерсонеРоSSийские оккупанты снова разогнали мирный митинг в Херсоне
Премьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия УкраинеПремьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине
Оккупанты продолжают нести смерть украинцам: карта боев на 10 апреляОккупанты продолжают нести смерть украинцам: карта боев на 10 апреля
"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине
РоSSийские корабли в Черном море закрашивают бортовые номераРоSSийские корабли в Черном море закрашивают бортовые номера
Оккупанты в ОРДЛО мобилизуют тех, кто не подлежит призыву – разведкаОккупанты в ОРДЛО мобилизуют тех, кто не подлежит призыву – разведка
РоSSийские войска пытаются прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюм, – ГенштабРоSSийские войска пытаются прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюм, – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости