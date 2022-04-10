Защитники Мариуполя рассказали, когда с ними связывались в последний раз: "Никто не поднимает трубку"

Замглавы полка "Азов" Святослав Паламара призвал деблокировать город и рассказал, когда с ними связывались последний раз.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от роSSийских оккупантов. Одним из самых сложных направлений остается Мариуполь, где город полностью окружили роSSийские войска. Полк "Азов" записал новое обращение, в котором призвал деблокировать город.

"Обращение от заместителя командира полка АЗОВ капитана Святослава Паламара, друга Калины из блокадного города Мариуполя

Защитники Мариуполя делают невозможное и вы должны это понимать. И вы тоже должны делать невозможное, особенно те, кто так же верен присяге. Отбросить скорбь, вернуть город, победить. Ради тех, кто отдал за эту победу жизнь. Мариуполь – Украина!", - было написано под обращением.

Также Паламар отметил, что политики постоянно говорят, что поддерживают их и постоянно на связи, но это не совсем так:

"Уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается".