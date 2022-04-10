?США рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – Салливан

Белый дом рассматривает возможность передачи Украине систем, требующих дополнительной подготовки украинских военных.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. «Прежде всего мы сосредоточены на том, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию и вернуть свои территории, как они это сделали, например, на севере и на северо-востоке страны, – сказал он. – В том числе, США рассматривают системы, требующие некоторой подготовки украинцев. И мы говорим с ними о том, как это может работать… За пределами страны».

При этом Джейк Салливан отказался отвечать на вопрос, о каких системах идет речь.

Советник президента США также отметил, что Вашингтон продолжает искать у союзников и партнеров системы вооружений, которые украинская армия уже умеет применять.

«Хорошим примером этого является система ПВО С-300, которую Словакия отправила на этой неделе, – добавил он. – Поэтому во многом речь идет о том, чтобы наши союзники и партнеры, имеющие другие виды военной техники, которые лучше подходят для того, что нужно украинцам, действительно передавали ее. И мы помогаем им в этом».

По словам Джейка Салливана, он и глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли имели длительный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным и главой ОП Андреем Ермаком по поводу потребностей Украины.

«И мы рассмотрели каждый из их запросов. Приоритет за приоритетом и прорабатывали, как мы могли получить и предоставить украинцам нужное из наших запасов или запасов наших союзников, – сказал он. – Что-то из этого уже было доставлено. Кое-что уже в пути, а над чем-то мы еще работаем. Но именно такой уровень усилий Соединенные Штаты прилагают не только от нашего имени, но и во главе коалиции стран, работающих для украинцев».

Напомним, 10 апреля глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению РоSSии.

8 апреля Борис Джонсон объявил, что Великобритания передаст Украине вооружение еще на 100 млн. фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.