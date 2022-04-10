Финляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – Марин
Глава правительства Финляндии призвала все западные компании прекратить свою деятельность в РФ, информирует
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна готова к ужесточению санкций против РоSSийской Федерации в связи с вторжением РоSSии в Украину, информирует
"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить собственный комфорт ради этого", - заявила Марин.
По ее словам, рост цен на электроэнергию не является препятствием для новых санкций.
Глава правительства призвала все западные компании прекратить свою деятельность в РФ.
"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. РоSSия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - заявила Марин.